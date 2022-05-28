Войска РФ нанесли удары по приграничным районам Сумской области

Последствия обстрела сельхозпредприятия в Сумской области. Фото: ОВА

В ночь на 28 мая россияне нанесли ракетный удар по Сумской области. Обстреляны из артиллерии и минометов приграничные районы. Есть разрушения, жертв нет. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



«С полуночи до четырех утра Россия обстреливала наши территории. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие. Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около шести "прилетов"», — отметил Живицкий.



Он добавил, что со своей территории россияне также вели артобстрел Эсманской громады. Около 30 «прилетов» — в окрестностях Бачевска.