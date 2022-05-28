Люди потеряли работу: Почти 3,5 тысячи предприятий на Луганщине остановлены

Из-за российского полномасштабного вторжения в Луганской области остановились 3 408 предприятий, в том числе 479 — промышленных. Ущерб составляет более трех миллиардов гривен. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Люди потеряли работу, соответственно, остались без дохода», — подчеркнул глава области.



По его словам, государство делает все возможное, чтобы помочь бизнесу Луганщины восстановиться.



«Десятки предприятий воспользовались программой релокации и уже переместили мощности в другие регионы. Сохранили трудовые коллективы и еще набирают людей. Один из самых свежих примеров — любимое северодончанами кафе "Стойка", которое сегодня вновь открывает двери, но пока в Днепре», — сообщил Гайдай.



Глава области призвал предпринимателей пользоваться льготным кредитованием от государства и возобновлять бизнес на безопасных территориях, так как стране нужны рабочие места.