Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

США предупреждали за год: Зеленский рассказал, почему не призвал к эвакуации до начала войны

28 мая 2022, 15:58

США предупреждали за год: Зеленский рассказал, почему не призвал к эвакуации до начала войны

США предупреждали об угрозе российского полномасштабного вторжения и говорили о необходимости эвакуации украинцев, выезда за границу за год до начала войны. Но правительство сознательно не пошло на такой шаг, так как это существенно навредило бы экономике. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Nieuwsuur» на нидерландском телевидении.

Зеленский сказал, что не согласился с предложениями США, чтобы не создавать в Украине «ненужную панику».

«Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает как минимум 5 млрд в бюджете. Этот дефицит возник в марте», — отметил президент.

Президент считает, что если бы власть пошла на предложенный США шаг, то у Украины больше не было бы экономики.

«Тогда нам было бы очень трудно... И я думаю, это были большие риски. Что касается нашей армии, то она была готова — мы это показали им», — подчеркнул Зеленский.

Еще по теме

Прочее
Эвакуация Война
Люди
Владимир Зеленский
Места
Сша

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:58
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
22:42
«ДНР» отнесла Лиман к «администрации» Енакиево
20:45
В «ЛНР» заявили о гибели двух человек при ударе ракетой по поселку Сватово
19:42
«ДНР» угрожает смертной казнью пленным гражданам Британии и Марокко
17:06
Из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 280 человек
16:30
Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги
14:56
Гайдай опубликовал фотографии разрушенных войсками РФ школ Луганской области
13:56
В Херсоне оккупанты ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — Андрющенко
10:25
В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра
23:27
В Мариуполе ребенок погиб от взрыва на территории школы
22:55
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
20:28
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Горловки в результате обстрела
16:38
Попытки России раздавать паспорта в оккупации бессмысленны, считает Подоляк
14:38
В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ
13:36
Мариупольцам сообщили, что свое разбитое жилье они будут восстанавливать сами — Андрющенко
все новости
17:58
Макрон и Шольц призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским и освобождению 2500 пленных с «Азовстали»
17:27
Вывозят малыми партиями: Оккупанты начали погрузку металлопроката в Мариуполе
16:58
Оккупанты не смогли захватить ни одного метра в Авдеевке и промзоне — глава города
16:29
Энергетики вернули свет в дома 20 тысяч семей в Донецкой области
15:58
США предупреждали за год: Зеленский рассказал, почему не призвал к эвакуации до начала войны
15:35
«ДНР» хочет создать в Мариуполе свой телеканал
14:37
Люди потеряли работу: Почти 3,5 тысячи предприятий на Луганщине остановлены
14:07
Чтобы защитить Одессу: Береговую оборону Украины усилят ракетами «Гарпун»
13:41
У Зеленского анонсировали волну приговоров по военнопленным, мобилизованным «Л/ДНР»
12:40
Журналисты «Радио Свобода» попали под обстрел в районе Бахмута
12:22
Кириленко опроверг тотальное отключение электричества в Донецкой области
12:08
Российские оккупанты обстреляли на Донетчине 14 населенных пунктов
11:36
Войска РФ нанесли удары по приграничным районам Сумской области
11:11
Россияне обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии
10:59
Последствия обстрела «Артемсоли»: Как сейчас выглядит территория предприятия
все новости
ВИДЕО
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
28 мая, 00:58
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
26 мая, 22:55
Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►
25 мая, 23:46

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция