США предупреждали за год: Зеленский рассказал, почему не призвал к эвакуации до начала войны

США предупреждали об угрозе российского полномасштабного вторжения и говорили о необходимости эвакуации украинцев, выезда за границу за год до начала войны. Но правительство сознательно не пошло на такой шаг, так как это существенно навредило бы экономике. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Nieuwsuur» на нидерландском телевидении.



Зеленский сказал, что не согласился с предложениями США, чтобы не создавать в Украине «ненужную панику».



«Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает как минимум 5 млрд в бюджете. Этот дефицит возник в марте», — отметил президент.



Президент считает, что если бы власть пошла на предложенный США шаг, то у Украины больше не было бы экономики.



«Тогда нам было бы очень трудно... И я думаю, это были большие риски. Что касается нашей армии, то она была готова — мы это показали им», — подчеркнул Зеленский.