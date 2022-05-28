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Энергетики вернули свет в дома 20 тысяч семей в Донецкой области

28 мая 2022, 16:29

Энергетики вернули свет в дома 20 тысяч семей в Донецкой области

Ремонтные бригады за последние сутки полностью или частично восстановили электропитание в 23 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за боевых действий. Электроснабжение вернули 20 тысячам семей. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.

Специалисты восстанавливали оборудование и линии, чтобы вернуть электроснабжение в дома 20 157 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем — больше всего.

«Активные боевые действия в Донецкой области продолжаются, энергоинфраструктура области продолжает повреждаться. Энергокомпания начинает ремонты, как только это становится возможным», — подчеркнули в компании.

В настоящее время без света из-за боевых действий 312 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложными являются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское направления. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь регулярно повреждается оборудование и линии электропередач.

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