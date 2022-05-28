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Макрон и Шольц призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским и освобождению 2500 пленных с «Азовстали»

28 мая 2022, 17:58

Макрон и Шольц призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским и освобождению 2500 пленных с «Азовстали»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц призвали президента России Владимира Путина к немедленному перемирию и отводу войск из Украины. Телефонный разговор между главами государств состоялся в субботу.

По сообщению пресс-службы немецкого правительства, разговор состоялся по инициативе Франции и Германии и продолжался 80 минут.

«Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию и отводу российских войск. Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта», — говорится в сообщении.

Макрон и Шольц также призвали Путина «обеспечить улучшение гуманитарного положения гражданского населения» и «положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными военными в соответствии с нормами международного гуманитарного права».

Кроме того, лидеры Германии и Франции также говорили с Путиным о глобальной продовольственной ситуации и разблокировке украинского экспорта зерна.

«Президент Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Президент Путин пообещал, что не будет использовать для наступления разминирование пояса, созданного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом. Канцлер, президент Макрон и президент Путин согласились с центральной ролью Организации Объединенных Наций в достижении и реализации соглашения по этому вопросу», — говорится сообщении немецкого правительства.

Кроме этого, Елисейский дворец также сообщил, что Макрон и Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным призвали освободить 2500 украинских военнопленных с «Азовстали».

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