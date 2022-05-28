Дорога простреливается: Как эвакуируют людей с линии фронта на Донетчине

На Донетчине правоохранители, спасатели и военные вывозят мирных жителей с линии фронта, хотя идут постоянные обстрелы. Как это происходит в Райгородке под Славянском — показали в Донецкой областной военной администрации.



Военные пояснили, что людей вывозят в том числе на бронированных машинах, потому что дорога очень сильно простреливается. Желающих выехать стараются сразу забрать по максимуму, если кто-то еще остается — решают вопрос по дальнейшему вывозу.



«Быстро забираем людей, вывозим в безопасное место. Тут у нас уже есть два эвакуационных автобуса. При необходимости будут выделены еще автобусы, которые примут неограниченное количество людей, которые захотят эвакуироваться», — говорит Игорь Угнивенко, начальник отделения полиции №3 Краматорского РУ в городе Лиман.



«Начинаешь двигаться, по хозяйству управляться — они замечают и начинают обстреливать. Вообще нельзя из дома выходить. И женщин обстреливают — всех подряд», — рассказали местные жители, которые решили выехать дальше от обстрелов.



В Донецкой ОВА подчеркивают, что для россиян мирные украинцы — просто мишень, поэтому все гражданские должны эвакуироваться из зоны боевых действий.