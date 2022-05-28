Славянская ТЭС остановлена из-за обстрелов

ПАО «Донбассэнерго» принято решение об остановке работы Славянской ТЭС с 27 мая, сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается, такое решение принято с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также эвакуации ее работников и членов их семей.



В последние дни Николаевская городская территориальная громада, где расположена ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск.



В состав «Донбассэнерго» входят две электростанции: Славянская и Старобешевская ТЭС (последняя с 2014 года находится на неподконтрольной Украине территории). Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.