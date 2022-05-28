Противник понес потери: ВСУ пошли в наступление на юге

Вооруженные Силы Украины пошли в наступление на юге страны, и это заставило войска оккупантов с потерями отойти на неудобные рубежи в Херсонской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.



«В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении.



Отмечается, что россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и другие.



«Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны», — добавили в Генштабе ВСУ.

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