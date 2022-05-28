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Применяют все вооружение армии России: Репортаж из прифронтового поселка на Донетчине

28 мая 2022, 22:27

Применяют все вооружение армии России: Репортаж из прифронтового поселка на Донетчине

Поселок Шевченко, недалеко от Покровска Донецкой области, находится под постоянными обстрелами оккупантов. Здесь применяют все вооружение, доступное армии Росии. По поселку бьют ракетами, авиационными бомбами, артиллерией.

Журналистам «Новостей Донбасса» удалось побывать в поселке и увидеть, как выживают под обстрелами оставшиеся там люди.

Прифронтовой поселок обстреливают почти каждый день. Некоторые воронки после этого остаются намного больше человеческого роста. Военные говорят, что это последствия удара «Искандеров».

«Обстрелы здесь каждые полчаса-час разнообразные, поэтому, честно, уже начинаешь путаться, откуда прилетает удар. Я, например, почти полтора суток уже не сплю... Это полномасштабная война», — говорит военнослужащий ВСУ с позывным «Панк».

Местная жительница Галина рассказывает, что выживают благодаря печке, которую топят в доме, да еще держат козу.

Житель села Александр вспоминает, что спасались во время обстрелов в коридорчике в доме, а потом увидели, что кухня и крыша повреждены. Он рассказал, что в поселке нет электричества, что касается продуктов — выручают домашние заготовки, картошка. Воды нет, экономят оставшиеся запасы.

По его словам, интенсивно стреляют с наступлением темноты и под утро.

Военные отмечают, что когда проводилась эвакуация, людей просили уезжать, но есть такие, которые сказали, что здесь их дом, и не захотели покидать поселок.

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