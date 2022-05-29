Бои за Северодонецк. Российские войска в Лимане. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы на Донбассе. Славянская ТЭС остановлена, завод «Артемсоль» — разрушен.

Бои за Лиман продолжаются. В городе объявился «народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев — собирается «домой».

Российские военные продолжают попытки зайти в Северодонецк. Оккупанты в отеле «Мир» несут большие потери, но остаются в здании.

В Лисичанске авиаударом уничтожен кинотеатр. Несмотря на обстрелы эвакуация продолжается. Трасса «Лисичанск-Бахмут» под огнем.

В Мариуполе захватчики обещают начать выплату пенсий и открыли школу. Оккупанты приступили к погрузке металлопроката из порта.

В Сватово прилетела «Точка-У». Есть погибшие.