Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

СМИ: Евросоюз может отсрочить эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы принять шестой пакет санкций против РФ

29 мая 2022, 10:15

СМИ: Евросоюз может отсрочить эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы принять шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз предложил запретить импорт морской нефти из России, но отсрочил эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы преодолеть блокировку пакета санкций рядом стран. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, Еврокомиссия направила правительствам стран блока пересмотренное предложение шестого пакета санкций, из которого убрали запрет поставок нефти через нефтепровод «Дружба», являющийся основным источником импорта сырой нефти в Венгрии.

У стран-членов будет шесть месяцев, чтобы прекратить импорт морской нефти и восемь месяцев, чтобы убрать из поставок нефтепродукты.

Такое предложение даст больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго на нефть, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергетике. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Согласно проекту предложения, Болгария получит переходный период до июня или декабря 2024 года, а Хорватия может получить освобождение от импорта вакуумного газойля. Комиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по нефтепроводу в другие страны-члены или третьи страны.

Комиссия может ослабить ограничения услуг, связанных с перевозкой нефти в третьи страны. В настоящее время проект запрещает техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь в течение шести месяцев после его принятия. Предыдущее предложение также включало «любые другие услуги», что понималось как ссылка на страхование отправлений.

Послы ЕС встретятся 29 мая для обсуждения пересмотренного пакета. Пакет санкций требует поддержки всех государств-членов блока. Несколько стран ранее выступали против различия морских и трубопроводных поставок из-за опасений, что такое деление несправедливо, поскольку это непропорционально повлияет на их поставки.

Ранее ЕС предлагал прекратить весь импорт российской нефти в начале следующего года. Венгрии и Словакии было бы дано время до конца 2024 года, чтобы выполнить требования, а Чехии – до июня 2024 года. Страны сильно зависят от российской нефти, но на них приходится относительно небольшая доля общего количества ЕС в импорте из Москвы.

Освобождение трубопроводной нефти от эмбарго, чего Венгрия ранее требовала как условие поддержки пакета, ослабит влияние санкций. В прошлом году Россия доставляла около 720 тысяч баррелей сырой нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы своим главным трубопроводом в регион. Для сравнения, по морю доставлялось 1,57 миллиона баррелей в сутки из портов Балтийского, Черного и Арктического моря.

Однако основная часть поставок по трубопроводу приходится на Германию и Польшу, которые сигнализировали о том, что откажутся от поставок из России вне зависимости от каких-либо действий ЕС.

Еще по теме

Организации
Евросоюз
Прочее
Эмбарго санкции против России

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:11
Бои за Северодонецк. Российские войска в Лимане. Дайджест НД за день ►
00:58
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
22:42
«ДНР» отнесла Лиман к «администрации» Енакиево
20:45
В «ЛНР» заявили о гибели двух человек при ударе ракетой по поселку Сватово
19:42
«ДНР» угрожает смертной казнью пленным гражданам Британии и Марокко
17:06
Из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 280 человек
16:30
Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги
14:56
Гайдай опубликовал фотографии разрушенных войсками РФ школ Луганской области
13:56
В Херсоне оккупанты ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — Андрющенко
10:25
В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра
23:27
В Мариуполе ребенок погиб от взрыва на территории школы
22:55
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
20:28
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Горловки в результате обстрела
16:38
Попытки России раздавать паспорта в оккупации бессмысленны, считает Подоляк
14:38
В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ
все новости
12:31
Еще один супермаркет в Мариуполе стал «моргом»
11:18
На Донбассе почти 100 домов и зданий повреждены обстрелами за сутки
11:05
СМИ: Германия поставила Украине гораздо меньше обещанного оружия
10:15
СМИ: Евросоюз может отсрочить эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы принять шестой пакет санкций против РФ
09:05
Ситуация в Лисичанске обостряется, Северодонецк отмечает годовщину под обстрелами
00:11
Бои за Северодонецк. Российские войска в Лимане. Дайджест НД за день ►
23:10
Россияне не могут окружить Северодонецк, есть надлом на одном из направлений — Арестович
22:51
Пытаются взять в заложники: Зеленский — о запрете оккупантов на выезд людей с Херсонщины
22:27
Применяют все вооружение армии России: Репортаж из прифронтового поселка на Донетчине
21:45
Сегодня на Донетчине погибли еще два мирных жителя
21:26
Россияне разбомбили здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди
20:58
Российская авиация сбросила неуправляемые ракеты на приграничный район Сумщины
20:36
Противник понес потери: ВСУ пошли в наступление на юге
19:26
Славянская ТЭС остановлена из-за обстрелов
18:57
В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Бои за Северодонецк. Российские войска в Лимане. Дайджест НД за день ►
29 мая, 00:11
Применяют все вооружение армии России: Репортаж из прифронтового поселка на Донетчине
28 мая, 22:27
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
28 мая, 00:58

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция