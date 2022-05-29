СМИ: Евросоюз может отсрочить эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы принять шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз предложил запретить импорт морской нефти из России, но отсрочил эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы преодолеть блокировку пакета санкций рядом стран. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным источников издания, Еврокомиссия направила правительствам стран блока пересмотренное предложение шестого пакета санкций, из которого убрали запрет поставок нефти через нефтепровод «Дружба», являющийся основным источником импорта сырой нефти в Венгрии.



У стран-членов будет шесть месяцев, чтобы прекратить импорт морской нефти и восемь месяцев, чтобы убрать из поставок нефтепродукты.



Такое предложение даст больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго на нефть, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергетике. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.



Согласно проекту предложения, Болгария получит переходный период до июня или декабря 2024 года, а Хорватия может получить освобождение от импорта вакуумного газойля. Комиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по нефтепроводу в другие страны-члены или третьи страны.



Комиссия может ослабить ограничения услуг, связанных с перевозкой нефти в третьи страны. В настоящее время проект запрещает техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь в течение шести месяцев после его принятия. Предыдущее предложение также включало «любые другие услуги», что понималось как ссылка на страхование отправлений.



Послы ЕС встретятся 29 мая для обсуждения пересмотренного пакета. Пакет санкций требует поддержки всех государств-членов блока. Несколько стран ранее выступали против различия морских и трубопроводных поставок из-за опасений, что такое деление несправедливо, поскольку это непропорционально повлияет на их поставки.



Ранее ЕС предлагал прекратить весь импорт российской нефти в начале следующего года. Венгрии и Словакии было бы дано время до конца 2024 года, чтобы выполнить требования, а Чехии – до июня 2024 года. Страны сильно зависят от российской нефти, но на них приходится относительно небольшая доля общего количества ЕС в импорте из Москвы.



Освобождение трубопроводной нефти от эмбарго, чего Венгрия ранее требовала как условие поддержки пакета, ослабит влияние санкций. В прошлом году Россия доставляла около 720 тысяч баррелей сырой нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы своим главным трубопроводом в регион. Для сравнения, по морю доставлялось 1,57 миллиона баррелей в сутки из портов Балтийского, Черного и Арктического моря.



Однако основная часть поставок по трубопроводу приходится на Германию и Польшу, которые сигнализировали о том, что откажутся от поставок из России вне зависимости от каких-либо действий ЕС.