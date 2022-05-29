СМИ: Германия поставила Украине гораздо меньше обещанного оружия

За последние два месяца Германия свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия. При этом ранее страна дала обещание помочь Украине. Об этом пишет Welt.



«С конца марта Германия также почти не поставила каких-либо легких вооружений, заслуживающих упоминания. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступили всего две партии оружия от федерального правительства. Оба содержали только небольшие устройства. Согласно списку, в середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и еще 1,6 тысяч специализированных противотанковых мин направленного действия», – пишет издание.



Другая немецкая поставка, отличная от майской, прибыла в Украину на месяц раньше. Однако в нем находились только запчасти для пулеметов, «зажигалки», детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.



По данным Украины, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включала 2 тысячи ракет Panzerfaust и 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела».



Украинская армия нуждается в этих боеприпасах. Помимо зенитно-ракетных комплексов «Стингер» и противотанковых средств ВСУ необходимы противокорабельные ракеты типа «Гарпун».



Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Федеральном совете безопасности Германии в уже пять недель. Но «движения» там нет, пишет Welt, ссылаясь на украинский правительственный круг.



В конце апреля правительство Германии объявило о поставке 30 зенитных танков «Гепард». Четыре недели спустя федеральное правительство смогло предоставить 59 тысяч патронов. Однако первые 15 «Гепардов» не будут доставлены до конца июля – к бою готовят не только танки, но и украинских военных, которые должны научиться ими управлять.



По запросу Welt пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что «информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить подробности».