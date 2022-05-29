На Донбассе почти 100 домов и зданий повреждены обстрелами за сутки

Российские войска за сутки обстреляли 46 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Погибли четыре мирных жителя, 9 ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Также оккупанты разрушили и повредили 89 гражданских объектов, среди которых: 85 жилых домов, областная специальная школа-интернат, кинотеатр, коксохимический завод, автобаза.



Отмечается, что входящие в состав группировки ОС саперы обнаружили и обезвредили 47 взрывоопасных предметов в Покровском, Волновахском, Краматорском, Бахмутском районах Донбасса.



Кроме того, за минувшие сутки из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали около полутора тысяч человек.