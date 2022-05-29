Еще один супермаркет в Мариуполе стал «моргом»

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В оккупированном Мариуполе российские военные обустроили импровизированный морг на территории одного из супермаркетов. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.



Тела погибших мирных жителей, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, теперь привозят на территорию магазина «Щірий кум» в Левобережном районе по проспекту Свободы. Также там оставляют эксгумированные тела.



«Обустроили трупосвалку. Буквально. Тела просто сваливают, как мусор», – возмущен чиновник.



Ранее сообщалось о другом импровизированном морге на территории возле торгового центра «Метро». Там же россияне открыли пункт фильтрации и выдачи гуманитарной помощи.



Андрющенко отмечает, что россиянам катастрофически не хватает людей, которые могли бы заниматься погребением тел в Мариуполе.



Только на этой неделе в Мариуполе под завалами одной из многоэтажек обнаружили почти две сотни погибших. Также обнаружены тела на территории завода «Октябрь».