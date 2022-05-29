«ДНР» запрещает сдавать и принимать цветной лом

Группировка «ДНР» запретила собирать, перевозить, продавать или сдавать лом цветных металлов. В так называемом постановлении группировки говорится, что запрет распространяется и на те территории Донецкой области, которые были захвачены российскими войсками в 2022 году.



«ДНР» так объяснила запрет: «в целях предупреждения и пресечения причинения ущерба государству, юридическим и физическим лицам, а также обеспечения сохранности объектов инфраструктуры».



Кроме этого российские военные уже вторые сутки грузят для отправки украинский металлопрокат в торговом порту оккупированного Мариуполя.