Зеленский: Мы делаем все, чтобы сдержать наступление на Северодонецк

Президент Владимир Зеленский заявил, что военно-политическое руководство делает все, чтобы сдержать наступление российских войск и попытку оккупации ими Северодонецка.



«Вследствие российских ударов по Северодонецку уничтожена вся критическая инфраструктура города. 90% зданий повреждены. Более двух третей жилого фонда полностью уничтожены. Нет связи. Постоянные обстрелы. Захватить Северодонецк — это принципиальное задание для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре — как горько сейчас звучит это название: Дружбы народов», — заявил Зеленский в видеообращении вечером в воскресенье.



Он подчеркнул, что сейчас предпринимается все, чтобы сдержать наступление.



«Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление. Не было ни единого дня, чтобы мы не старались найти больше оружия для защиты нашей земли и наших людей. И я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону Северодонецка и демонстрирует оккупантам, что мир все равно будет наш, во всем нашем государстве, на всем Донбассе и, естественно, в Северодонецке», — добавил он.