Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Бои под Лиманом. Российские войска пытаются продвинуться в сторону Славянска.

Практически вся Донецкая область осталась без света и воды из-за обстрелов. В Торецке шахтеры остались под землей.

Северодонецк отмечает день города под обстрелами. Российские войска до сих пор контролируют отель «Мир».

Украинские войска откинули оккупантов на 2 км от трассы «Лисичанск-Бахмут».

В Мариуполе оккупанты превратили один из супермаркетов в морг. Улицы города превращаются в свалку.

В Мариупольском торговом порту оккупанты продолжают загружать украинский металлопрокат.

Взрывы в Донецке и Макеевке. Есть погибшие.