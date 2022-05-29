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Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►

29 мая 2022, 23:35

Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Бои под Лиманом. Российские войска пытаются продвинуться в сторону Славянска.
  • Практически вся Донецкая область осталась без света и воды из-за обстрелов. В Торецке шахтеры остались под землей.
  • Северодонецк отмечает день города под обстрелами. Российские войска до сих пор контролируют отель «Мир».
  • Украинские войска откинули оккупантов на 2 км от трассы «Лисичанск-Бахмут».
  • В Мариуполе оккупанты превратили один из супермаркетов в морг. Улицы города превращаются в свалку.
  • В Мариупольском торговом порту оккупанты продолжают загружать украинский металлопрокат.
  • Взрывы в Донецке и Макеевке. Есть погибшие.

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