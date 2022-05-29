Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Бои под Лиманом. Российские войска пытаются продвинуться в сторону Славянска.
- Практически вся Донецкая область осталась без света и воды из-за обстрелов. В Торецке шахтеры остались под землей.
- Северодонецк отмечает день города под обстрелами. Российские войска до сих пор контролируют отель «Мир».
- Украинские войска откинули оккупантов на 2 км от трассы «Лисичанск-Бахмут».
- В Мариуполе оккупанты превратили один из супермаркетов в морг. Улицы города превращаются в свалку.
- В Мариупольском торговом порту оккупанты продолжают загружать украинский металлопрокат.
- Взрывы в Донецке и Макеевке. Есть погибшие.