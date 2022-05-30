Россияне нанесли ракетный удар по мосту в Одесской области

Российские войска утром нанесли два ракетных удара по Одесской области и в очередной раз попали в автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман в районе Затоки. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



«Попали в те самые разбитые ранее рельсы», - уточнил Братчук.



Он отметил, что ударная волна повредила несколько домов. Население не пострадало.



Также зенитное подразделение оперативного командования «Юг» уничтожило одну ракету типа «Х», которая была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком по Одесской области с акватории Черного моря.