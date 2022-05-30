«ДНР»: В Донецке в ходе обстрела погибла женщина, еще три человека ранены

В результате обстрела 29 мая погибла женщина в Ленинском районе Донецка, в Буденновском районе три человека получили ранения. Об этом заявили в группировке «ДНР».



Глава оккупационной администрации Буденновского района Михаил Меренков утверждает, что обстрелом повреждено девятиэтажное здание — было прямое попадание в пятый этаж.



Так называемый «мэр» Донецка Алексей Кулемзин заявил также, что в числе раненых — 16-летняя девочка. По его данным, поврежденный многоэтажный дом находится по адресу: ул. Октября, 20.