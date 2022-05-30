Российские войска понесли огромные потери среди офицеров, - британская разведка

Российские войска понесли огромные потери в Украине среди офицеров среднего и младшего звена, что, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут полную ответственность за действия своих подразделений. Младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает хорошо обученных и наделенных полномочиями кадров, которые в западных войсках выполняют роль унтер-офицеров.



«Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению», — сказано в сообщении.



Более того, батальонные тактические группы, которые воссоздаются в Украине из подразделений нескольких уцелевших частей, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.



«Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск в Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины», - добавили в Минобороны Британии.