В Мелитополе прогремел взрыв в центре города

Взрыв в центре Мелитополя. Фото из соцсетей

В центре оккупированного Россией Мелитополя прогремел взрыв. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.



По предварительной информации, взорвался автомобиль, припаркованный недалеко от главной площади города и Дома культуры, где работает городская оккупационная администрация.

Взрыв в центре Мелитополя. Фото: «РИА Мелитополь»

«РИА Мелитополь» уточняет, что взрыв произошел в районе ТЦ «Квартал», где живет поставленный Россией «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий. Беглый пророссийский политик Олег Царев заявил, что Балицкий и его семья не пострадали.



Предварительно известно о трех пострадавших.