Потери российских войск в Украине составили около 30350 человек — Генштаб ВСУ

Общие боевые потери российских войск в ходе вооруженного вторжения в Украину составили около 30350 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что за минувшие сутки было ликвидировано 200 российских военнослужащих.
По состоянию на 30 мая в российских войсках уничтожено:
- танков ‒ 1349 (+11);
- боевых бронированных машин -3282 (+12);
- артиллерийских систем - 643 (+12),
- РСЗО - 205 (+2);
- систем ПВО - 93 (+0);
- самолетов - 207 (+0);
- вертолетов - 174 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 507 (+3);
- крылатых ракет - 118 (+2);
- кораблей, катеров - 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18);
- спецтехники - 48 (+0).
Противник за минувшие сутки понес наиболее значительные потери на Запорожском направлении.