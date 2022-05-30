Потери российских войск в Украине составили около 30350 человек — Генштаб ВСУ

Общие боевые потери российских войск в ходе вооруженного вторжения в Украину составили около 30350 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что за минувшие сутки было ликвидировано 200 российских военнослужащих.



По состоянию на 30 мая в российских войсках уничтожено:

- танков ‒ 1349 (+11);

- боевых бронированных машин -3282 (+12);

- артиллерийских систем - 643 (+12),

- РСЗО - 205 (+2);

- систем ПВО - 93 (+0);

- самолетов - 207 (+0);

- вертолетов - 174 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 507 (+3);

- крылатых ракет - 118 (+2);

- кораблей, катеров - 13 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18);

- спецтехники - 48 (+0).



Противник за минувшие сутки понес наиболее значительные потери на Запорожском направлении.