Водоснабжение севера Донецкой области могут восстановить сегодня днем

Восстановлено электроснабжение в Бахмутском и Краматорском районах, идут работы по восстановлению водоснабжения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Вчера около 21:00 специалисты воcстановили электроснабжение в населенные пункты севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий», - сообщил Кирилленко.



Он также рассказал, что утром в понедельник ремонтники начали работу по запуску второго Донецкого водогона. По словам главы ОВА, проведение ремонтных работ будет зависеть от ситуации безопасности.



В случае благоприятных условий водоснабжение может быть восстановлено до 14 часов понедельника.

На выходных населенные пункты на севере Донецкой области остались без электричества и водоснабжения из-за повреждений в ходе боевых действий магистральной линии.



В воскресенье вечером мэры городов сообщали, что электроснабжение удалось восстановить от резервных линий.