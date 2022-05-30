Польша готова стать гарантом безопасности Украины — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность своей страны выступить в качестве одного из гарантов безопасности для Украины. Об этом Дуда рассказал в интервью телеканалу CNN.



«Мы считаем, что, как соседи, мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты — да, Польша будет участвовать в этом», — сообщил он.



По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже интересовался потенциальным согласием Польши.