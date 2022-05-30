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46 населенных пунктов Донбасса подверглись обстрелам россиян

30 мая 2022, 10:10

46 населенных пунктов Донбасса подверглись обстрелам россиян

Последствия обстрела на Донбассе. Фото: Пресс-центр ОС Последствия обстрела на Донбассе. Фото: Пресс-центр ОС

Российские войска обстреляли 46 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки, 29 мая. Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелу подверглись Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Белогоровка, Золотое, Горское, Камышеваха, Тошковка, Врубовка, Устиновка, Марьинка, Пески, Водяное, Опытное, Авдеевка, Торецк, Святогорск, Бахмут, Лиман, Калиново и другие города, поселки и села.

Четверо мирных жителей погибли под российскими обстрелами в Донецкой области, по меньшей мере двое ранены. Информация о Луганщине и некоторых районах Донетчины уточняется.

Россияне разрушили и повредили 67 гражданских объектов, среди которых 60 жилых домов, железнодорожный цех коксохимического завода, торговый центр, дом культуры, отделение полиции, электроподстанция, водопровод, гаражи, автомобили.

Автоматическая защита на магистральной высоковольтной электролинии сработала 29 мая в 11:45 и произошло обесточивание отдельных районов Донецкой области, прекратилась подача воды в населенные пункты. Подача электроэнергии была возобновлена в 20:50.

Пиротехники подразделений ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, обнаружили и обезвредили 31 взрывоопасный предмет в Покровском и Волновахском районах Донецкой области. Ликвидировали 7 крупных пожаров, возникших в результате российских обстрелов в Авдеевке и Лисичанске.

Спасатели за минувшие сутки эвакуировали 1252 человек из районов ведения боевых действий, в том числе из Луганской области – трех. Работники ГСЧС под российским огнем доставляли воду и гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие районы. Была оказана помощь в Бахмуте, Торецке, Марьинке, Красногоровке, Константиновке, Покровском и Лисичанске.

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