ЕС исключит из шестого пакета санкций запрет на нефть, поставляемую по трубопроводу — СМИ

Шестой пакет санкций ЕС против России будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, которые поставляются в страны-государства ЕС. Однако временно эмбарго не будет вводиться на нефть, которая поставляется по трубопроводам. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.



«Совет соглашается, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, с временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», — написал он.



При этом в проекте соглашения Европейского Совета говорится о необходимости как можно скорее рассмотреть вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу.



Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уверен, что удастся прийти к согласию и согласовать шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на поставку российской нефти. Об этом пишет французское издание FranceInfo.



Он отметил, что одним из вариантов может быть запрет только на поставку танкерной нефти, которая предоставит странам, не имеющим доступа к морским портам, дополнительное время для решения объективных проблем.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила странам Европейского Союза новый проект нефтяного эмбарго против россии, согласно которому из-за позиции Венгрии от санкций хотят освободить нефтепровод «Дружба».