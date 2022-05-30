Трасса Бахмут-Лисичанск остается под контролем ВСУ, заявил глава Донетчины

Несмотря на обстрелы трассы Бахмут-Лисичанск, она находится под контролем ВСУ. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Он отметил важность трассы Бахмут-Лисичанск в том, что она явяется частью эвакуационного маршрута, нужна ВСУ и по ней поставляются продукты в Луганскую область. Кириленко подчеркнул, что оккупанты не могут захватить эту дорогу и просто ее обстреливают.



Кириленко сказал, что наиболее сложной ситуация в области остается в Авдеевке, Торецке, на Лиманском направлении, Бахмуте и Соледаре. Обстрелы, по его словам, не прекращаются, но успехов у войск РФ нет. По данным Кириленко, оккупанты находятся на своих позициях.



Ранее, военные ООС сообщали, что российские войска обстреляли 46 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки.