Горсовет Мариуполя: Число убитых армией РФ гражданских может существенно увеличиться

Городские власти Мариуполя оценивали количество убитых россиянами более мирных жителей в 22 тысячи, однако эта цифра может значительно возрасти. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает пресс-служба горсовета.



«Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как ужасное положение местного населения в оккупации», - подчеркнул он.



В пресс-службе горсовета также сообщили, что на Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Оккупанты укладывают тела укладывают в несколько слоев, а затем маскируют их табличками как индивидуальные захоронения.



Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта.



Тысячи тел до сих пор остаются под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах.