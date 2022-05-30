В Николаеве в результате обстрела ранен человек, поврежден 21 частный дом

Российские войска утром в понедельник, 30 мая, в очередной раз обстреляли Николаев, повредив жилые дома в одном из районов. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.



«В результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами, в одном из районов города был поврежден 21 частный дом. В основном это кровля и окна. Имеются повреждения и внешних стен. По состоянию на 14:00 известно об одном раненом», - написал Сенкевич.



Он отметил, что на момент написания сообщения в городе объявлена угроза артиллерийского обстрела.