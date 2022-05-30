За сутки войска РФ разрушили 21 дом в Донецкой области — полиция

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые гражданские. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Под огнем российских войск оказались – Бахмут, Торецк, Авдеевка, Соледар, Николаевка, Нью-Йорк, Нетайлово, Татьяновка. Область была обстреляна из реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии, танков, стрелкового оружия. Разрушены 27 гражданских объектов, среди которых 21 жилой дом, коксохимический завод, торговый центр, электроподстанция, водопровод и т.д.

По факту атак войск РФ полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. На местах происшествий работают полицейские.





Военные ООС ранее сообщали об обстреле российскими войсками 46 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки.