Россияне убили 25 мирных жителей поселка на Херсонщине

В поселке Высокополье Херсонской области люди вынуждены выживать без лекарств и продуктов, подвергаясь пыткам и репрессиям. Здесь россияне уже убили 25 человек, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«В результате вражеских обстрелов из "Градов" поселок на границе с Днепропетровской областью находится без электричества, газа и питьевой воды. В Высокополье разрушены все административные здания, не хватает продовольствия и детского питания. Еще одна проблема жителей — отсутствие лекарств. В поселке много инсулинозависимых, онкобольных, людей с заболеванием щитовидной железы. Местные сообщают о гибели 25 мирных жителей», — описала ситуацию в поселке омбудсвумен.



По ее словам, люди пытаются покинуть опасную зону на собственном автотранспорте, но из-за запрета выезда со стороны оккупантов и нехватки топлива сделать это почти невозможно.



Денисова подчеркнула, что такими действиями Россия грубо нарушила нормы международного права, и также она попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека со стороны РФ в Украине.