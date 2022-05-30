В результате ракетного удара по Николаевской области ранены двое мирных жителей

Двое мирных жителя ранены в городе Новый Буг Баштанского района Николаевской области ночью вследствие ракетного удара по нему российскими оккупационными войсками. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Юг».



«В Николаевской области крылатой ракетой из ракетного комплекса "Точка-У" атакован город Новый Буг. Попав в жилые и офисные кварталы центра города, ранив 2 гражданских лица, нанеся существенные разрушения, враг средствами своей пропаганды поспешил распространить фейковые сообщения о попадании в командный пункт наших войск и уничтожении руководящего состава, большом скоплении танкового и артиллерийского вооружения», - говорится в сообщении.



Кроме того, ночью и на рассвете российская стратегическая авиация атаковала территорию Одесской области - из самолетов Ту-22 были выпущены ракеты Х-22.



Уточняется, что одна из ракет уничтожена силами ПВО, вторая попала в неработающий мост через Днестровский лиман… Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди гражданского населения нет.



Также в Оперативном командовании отметили, что восстановление поврежденных железнодорожных путей и дорожного покрытия моста требуют существенных затрат времени и ресурсов, что сейчас нецелесообразно и невозможно.