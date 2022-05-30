Оккупанты обстреляли громаду на Сумщине снарядами с дротиками

Сегодня россияне обстреляли со своей территории Середино-Будскую территориальную громаду Сумской области снарядами, начиненными флешетами. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, обстрел произошел 30 мая около 7:30 утра.



Российские военнослужащие с территории РФ обстреляли Середино-Будскую громаду снарядами, начиненными острыми гвоздеобразными металлическими дротиками — флешетами.



Такими снарядами иссечены четыре дома мирных жителей, о пострадавших не сообщается.



Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Флешеты из снарядов, выпущенных россиянами по Сумской области. Фото: Офис генпрокурора