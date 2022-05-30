Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ украинских детей-сирот

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства РФ детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и других регионов Украины.



Указ подписан сегодня, 30 мая.



«Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющеся гражданами Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе.



В пунктах указа уточняется, что, кроме ОРДЛО, речь идет о Херсонской и Запорожской областях Украины.



В документе изложена процедура подачи заявлений на упрощенное получение гражданства РФ и необходимые для этого документы.