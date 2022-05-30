«ЛНР»: В результате обстрела Стаханова погибли две женщины, ранены 24 человека

Сегодня в подконтрольном группировке «ЛНР» Стаханове в результате обстрела погибли две беременные женщины, ранены 24 человека, в том числе 8 детей. Об этом заявили в «генпрокуратуре ЛНР».



По информации «ведомства», обстрел произошел около 16.10, с применением реактивных систем залпового огня «Ураган».



В обстреле «ЛНР» обвиняет «вооруженные формирования Украины».



«В результате обстрела повреждены жилые дома и социальные объекты города Стаханова, в том числе здание средней школы № 9», — говорится в сообщении.