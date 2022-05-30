Нардепы хотят выразить недоверие омбудсвумен Денисовой

Народные депутаты парламентского большинства собираются выразить недоверие уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. Об этом заявила сама Денисова на пресс-конференции.



По ее словам, это произойдет на заседании 31 мая.



«Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека», — сказала Денисова.



Она отметила, что решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента.



Издание «Украинская правда» пишет, что информацию о возможном увольнениии Денисовой подтвердили два источника в «Слуге народа».



Также об этом сообщила глава правления ОО «ZMINA. Центр прав человека» Татьяна Печончик. В то же время она отметила, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.