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За прошлый месяц энергетики восстановили электроснабжение в более 500 населенных пунктах Донетчины

30 мая 2022, 20:54

За прошлый месяц энергетики восстановили электроснабжение в более 500 населенных пунктах Донетчины

В прошлом месяце аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично возобновили электроснабжение в 579 населенных пунктах Донецкой области, свет вернули 653 588 семьям.

Как сообщает пресс-служба компании, за прошлую неделю подключили к электричеству дома 411 798 семей в 264 населенных пунктах Донецкой области.

«Львиная доля подключений на прошлой неделе связана с возобновлением работы магистральной линии НЭК "Укрэнерго", обесточенной из-за боевых действий в регионе. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети помогли коллегам по НЭК с обследованием линии и обнаружением места и характера повреждения. Благодаря такому сотрудничеству ремонт поврежденной магистральной линии длился менее суток, несмотря на сложную ситуацию в области из-за обстрелов», — говорится в сообщении.

Кроме того, как пояснили в компании, на время ремонта большую часть Краматорского района удалось запитать за счет переподключения на резервную линию ДТЭК Донецкие электросети, однако уже через два часа резервная линия была повреждена обстрелами.

«Активные боевые действия в регионе продолжаются. Поэтому постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Пока без света — 325 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий», — добавили в ДТЭК Донецкие электросети.

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