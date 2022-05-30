Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка, идут уличные бои — глава ОВА

Российским захватчикам удалось продвинуться вглубь Северодонецка, в городе идут бои. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Северодонецк они уничтожали очень долго. Удалось им все-таки продавить территорию с окраины, где гостиница "Мир" и чуть-чуть продвинуться вглубь города. В городе будут идти, и сейчас идут, уличные бои. Я не военный, но посмотрим, что будет дальше», — отметил Гайдай.



Он рассказал, что пропали трое медиков из машины «скорой помощи», которая была взорвана в городе.



«Но есть какие-то шансы на то, что их не было в машине, потому что там тел не было», — добавил Гайдай.



Он также отметил, что волонтеры, ранее попавшие под обстрел, чувствуют себя удовлетворительно, их вывезли.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что в Северодонецке российские войска расстреляли машину с двумя волонтерами, они ранены, но уже находятся в безопасности.