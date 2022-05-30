Франция требует провести расследование гибели французского журналиста на Луганщине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала провести расследование обстоятельств гибели французского журналиста в Луганской области. Об этом глава МИД Франции заявила на фоне ее визита в Киев, передает «DW».



Она написала в соцсети Twitter, что репортер Фредерик Леклерк-Имхофф погиб «от обстрелов россиян гуманитарной миссии, выполняя свои профессиональные обязанности».



«Я разговаривала с администрацией Луганской области и попросила президента [Владимира] Зеленского провести расследование, и они заверили меня в своей помощи и поддержке», — написала министр.



Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в понедельник, 30 мая, в результате обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех отправили в больницу в Днепр. По словам Гайдая, еще не установлено, что упало рядом с бронированной машиной — была ли это авиабомба или снаряд крупного калибра — чей осколок пробил стекло броневика.