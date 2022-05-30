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Россияне в очередной раз обстреляли Харьков, ранены три человека

30 мая 2022, 23:09

Россияне в очередной раз обстреляли Харьков, ранены три человека

Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. В результате ранения получили три человека, сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 30 мая российские военные обстреляли Киевский район Харькова. Под огнем оказались девять улиц.

«В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей, среди них 16-летний парень. В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также констатировали, что поврежден ряд домов и хозяйственных построек. Кроме того, загорелись гаражные боксы площадью почти 400 кв.м.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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