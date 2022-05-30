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«Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля»: Зеленский — о гибели французского журналиста

30 мая 2022, 23:22

«Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля»: Зеленский — о гибели французского журналиста

С начала российского вторжения в Украине погибли уже 32 журналиста. Последний случай произошел сегодня на Луганщине. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 30 мая.

Он напомнил, что сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала забрать местных жителей.

«От смертельного ранения во время этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на французский телеканал BFM TV. Чуть больше месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу. Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика. Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля», — отметил Зеленский.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в понедельник, 30 мая, в результате обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех отправили в больницу в Днепр. По словам Гайдая, еще не установлено, что упало рядом с бронированной машиной — была ли это авиабомба или снаряд крупного калибра — чей осколок пробил стекло броневика.

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