Больше 1,5 тысяч человек эвакуированы с оккупированных территорий в Харьковской области

В Харьковской области более 1,5 тысячи человек удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«Все они уже в безопасности. Это женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью. Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных - автобусами довезли в логистические центры», - сообщил он.



По его словам, еще 16 человек удалось эвакуировать по железной дороге.Синегубов заверил, что все эвакуированные обеспечены питанием, медицинской и психологической помощью.