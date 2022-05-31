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Оккупанты готовятся к наступлению на Лиманском направлении, продолжают штурм Северодонецка — Генштаб ВСУ

31 мая 2022, 09:16

Оккупанты готовятся к наступлению на Лиманском направлении, продолжают штурм Северодонецка — Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и подготовку к наступлению. Россияне пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе Лимана — понесли потери и отошли. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Как информируют в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях основные усилия Вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны участка государственной границы, инженерном оборудовании позиций, ведении разведки и проведении мероприятий боевой подготовки. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник активных действий не производил, оккупанты обстреливали из минометов населенные пункты в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, изучает вероятные пути выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств на территории РФ.

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и др.

На Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Вернополье, Грушеваха и Большая Камышеваха.

Была попытка штурма в районе населенного пункта Долгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник ведет обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Активно применяются средства радиоэлектронной борьбы.

На Северодонецком направлении штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении россияне вели боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Нырково, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха не имели, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники. Проводил воздушную разведку. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка.

На Южнобугском направлении противник вел огонь по гражданским объектам в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Княжевка и Трудолюбовка.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не отмечается.

В Генштабе также отметили, что основные усилия корабельных группировок Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На временно занятых территориях противник продолжает совершать противоправные действия в отношении граждан Украины.

В течение предыдущих суток ударная авиация Воздушных сил нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковщины, Донетчины, Луганщины и Херсонщины. Подразделениями зенитных ракетных войск в Одесской области сбита крылата ракеты Х-22.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

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