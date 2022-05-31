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ООН подтвердила гибель более 4 тысяч гражданских в Украине с начала войны

31 мая 2022, 09:47

ООН подтвердила гибель более 4 тысяч гражданских в Украине с начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля зафиксирована гибель 4074 и ранение 4826 гражданских. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

В ведомстве уточнили информацию о погибших:

  • 1540 мужчин;
  • 1014 женщин;
  • 93 девочки и 100 мальчиков;
  • а также 69 детей и 1258 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В числе раненых:

  • 971 мужчина,
  • 653 женщины,
  • 112 девочек и 137 мальчиков,
  • а также 166 детей и 2787 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В УВКПЧ ООН привели данные по Донецкой и Луганской областям: 2307 погибших и 2730 раненых. На подконтрольной правительству территории 2171 погибший и 2161 раненый, на временно неподконтрольной украинским властям территории — 136 погибших и 569 раненых гражданских.

Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения средств взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», — подчеркнули в ведомстве.

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