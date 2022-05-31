Оставались под землей из-за обесточивания: На Донетчине подняли горняков на поверхность

В Донецкой области подняли на поверхность горняков, которые оставались под землей из-за обесточивания населенных пунктов 29 мая. Об этом сообщил глава Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань, передает «Суспільне».



Все 115 человек, которые находились под землей в шахтах «Центральная» и «Торецкая», были подняты на поверхность.



/«Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая», — сообщил Щербань.



По его словам, электроснабжение сейчас есть.



Ранее сообщалось, что в Донецкой области 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за отсутствия электричества.