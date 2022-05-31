Около половины Северодонецка занята войсками РФ

Примерно половина Северодонецка занята российскими военными, линия фронта сейчас проходит в самом городе. Об этом заявил глава местной военно-гражданской админисрации Александр Стрюк во время телемарафона.



Он подчеркнул, что в Северодонецке идут улчиные бои, но город не оккупирован.



Всем оставшимся в городе жителям он посоветовал оставаться в укрытиях.

Ранее утром о штурме российскими войсками Северодонецка и Тошковки сообщал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что ВСУ оказывают сопротивление оккупантам и пытаются их выбить до окраин Северодонецка. Также отмечалось, что трассу «Лисичанск-Бахмут» войска РФ не контролируют, но плотно обстреливают, а потому передвигаться по этой дороге сейчас опасно.