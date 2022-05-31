Енин: На разминирование Украины после войны с Россией уйдут многие годы

На разминирование территории Украины после полномасштабного вторжения России уйдут многие годы. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.



«Интенсивность, с которой россияне "засевают" наши территории разного рода снарядами, бомбами и взрывоопасными предметами, значительно превышает то, что мы видели во время конфликтов в других европейских регионах в 90-ых и в начале 2000-ых», - рассказал первый замглавы МВД.



По его словам, до российского вторжения Украина занимала пятое место в мире по количеству жертв инцидентов, связанных с противопехотными минами и боеприпасами, которые не разорвались.



«Наша страна также входила в тройку "лидеров" по количеству инцидентов, вызванных противотранспортными минами. И все это результат боевых действий на востоке Украины, которые начались в 2014-м году», - заявил Енин.



Он подчеркнул, что вопрос полноценного безопасного возвращения никто не может гарантировать и будет опасно еще долгие годы.



Енин рассказал о запуске мобильного приложения «Разминирование Украины». Там можно, обнаружив подозрительный предмет, его сфотографировать, снять видео, отправить геолокацию и туда в течение нескольких часов будут направлены взрывотехники.