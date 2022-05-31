Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В мэрии Мариуполя заявили, что украденная сталь была отправлена в порт Ростова-на-Дону

31 мая 2022, 12:27

В мэрии Мариуполя заявили, что украденная сталь была отправлена в порт Ростова-на-Дону

В Мариуполе на российское судно РМЗ погрузили 2,5 тысячи тонн рулоной стали и отправили в порт Ростова-на-Дону. Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Группировка «ДНР» сообщила, что сегодня из порта Мариуполя вышел первый корабль — российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» груженый металлопрокатом. Глава «ДНР» Денис Пушилин уже заявил, что часть судов, оставшихся в порту Мариуполя будет «национализирована».

По словам Андрющенко, из мариупольского порта в пользу «ДНР» намерены «национализировать» 34 суда.

К тому же он сообщил, что вчера, 30 мая, в фильтрационный пункт село Безымянное было доставлено 320 мариупольцев, в том числе 32 ребенка, оттуда же было депортировано в Таганрог 345 мариупольцев, в том числе 37 детей.

Андрющенко также рассказал, что оккупанты начали процесс установления и сбора беспризорных детей Мариуполя. Привел в пример историю о 15 детях, которых приютили мариупольцы по адресу пр. Меотиды, 18. Войска РФ изъяли их и вывезли в неустановленном направлении. Мариупольский горсовет работает над установкой места назначения и содержания сирот и потерянных детей Мариуполя.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:47
Глава «Энергоатома»: На территории Запорожской АЭС — танки, взрывчатка и полтысячи военных РФ
14:08
«ДНР» заявила о гибели ребенка в Макеевке
12:27
В мэрии Мариуполя заявили, что украденная сталь была отправлена в порт Ростова-на-Дону
12:26
В Херсонской и Запорожской областях оккупанты начали собирать документы на паспорта РФ
11:31
«ЛНР»: В Желтом от взрыва пострадал рыбак
10:38
Около половины Северодонецка занята войсками РФ
10:05
Бердянск и весь юг остались без украинской мобильной связи
09:34
Пушилин заявил, что «ДНР» «национализирует» оставшиеся в порту Мариуполя суда
23:27
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
19:57
«ЛНР»: В результате обстрела Стаханова погибли две женщины, ранены 24 человека
18:57
Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ украинских детей-сирот
17:58
Россияне убили 25 мирных жителей поселка на Херсонщине
16:48
«ДНР»: Всех пленных из «Азова» ждет «суд»
13:08
В Лимане обстрелами уничтожен новый велокомплекс
12:13
Горсовет Мариуполя: Число убитых армией РФ гражданских может существенно увеличиться
все новости
15:24
«Кто стрелял?»: депортированных в РФ украинцев на допросах заставляют подтверждать «военные преступления»
15:14
Рада уволила Денисову с должности Уполномоченной по правам человека
15:03
В Донецкой области энергетики восстановили электроэнергию в 23 населенных пунктах
14:47
Глава «Энергоатома»: На территории Запорожской АЭС — танки, взрывчатка и полтысячи военных РФ
14:23
В Украине начато уголовное производство по факту гибели французского журналиста в Луганской области
14:08
«ДНР» заявила о гибели ребенка в Макеевке
14:03
ВСУ уничтожили большое подразделение «вагнеровцев» на Донбассе — СБУ
13:55
Лукашенко наградил сотрудников КГБ за участие в «спецоперации на территории Украины»
13:06
Двух российских военных в Украине приговорили к 11,5 годам колонии
12:27
В мэрии Мариуполя заявили, что украденная сталь была отправлена в порт Ростова-на-Дону
12:26
В Херсонской и Запорожской областях оккупанты начали собирать документы на паспорта РФ
11:48
В Донецкой области под обстрел попали 12 населенных пунктов
11:31
«ЛНР»: В Желтом от взрыва пострадал рыбак
11:26
Ахметов отказался продать Мудрика из «Шахтера» в «Байер»
11:12
«Роскосмос» показал ракету-носитель «Донбасс» с флагами «ДНР» и «ЛНР». Ее хотят запустить в космос
все новости
ВИДЕО
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
30 мая, 23:27
Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►
29 мая, 23:35
Бои за Северодонецк. Российские войска в Лимане. Дайджест НД за день ►
29 мая, 00:11

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция