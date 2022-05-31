В мэрии Мариуполя заявили, что украденная сталь была отправлена в порт Ростова-на-Дону

В Мариуполе на российское судно РМЗ погрузили 2,5 тысячи тонн рулоной стали и отправили в порт Ростова-на-Дону. Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Группировка «ДНР» сообщила, что сегодня из порта Мариуполя вышел первый корабль — российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» груженый металлопрокатом. Глава «ДНР» Денис Пушилин уже заявил, что часть судов, оставшихся в порту Мариуполя будет «национализирована».



По словам Андрющенко, из мариупольского порта в пользу «ДНР» намерены «национализировать» 34 суда.



К тому же он сообщил, что вчера, 30 мая, в фильтрационный пункт село Безымянное было доставлено 320 мариупольцев, в том числе 32 ребенка, оттуда же было депортировано в Таганрог 345 мариупольцев, в том числе 37 детей.



Андрющенко также рассказал, что оккупанты начали процесс установления и сбора беспризорных детей Мариуполя. Привел в пример историю о 15 детях, которых приютили мариупольцы по адресу пр. Меотиды, 18. Войска РФ изъяли их и вывезли в неустановленном направлении. Мариупольский горсовет работает над установкой места назначения и содержания сирот и потерянных детей Мариуполя.