«ЛНР»: В Желтом от взрыва пострадал рыбак

Из-за подрыва взрывного устройства на берегу реки Северский Донец в селе Желтое Славяносербского района получил тяжелые ранения рыбак. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



По словам, родственников пострадавшего 54-летний местный житель захотел порыбачить и спустился к берегу Северского Донца, игнорируя знаки и предупреждения о том, что находиться в данном месте небезопасно.



Бригаду скорой помощи пострадавшему вызвала жена.



С диагнозом минно-взрывная травма, травматическая частичная ампутация правой стопы на уровне нижней трети голени, ссадины правой кисти, травматический шок первой степени мужчину госпитализировали в Луганскую клиническую больницу.



Его состояние медики оценивают, как стабильное.



Это уже третий пострадавший при вылове рыбы в Славяносербском районе. Ранее тяжелые ранения из-за подрыва взрывного устройства получили мужчины 1965 и 1970 годов рождения.