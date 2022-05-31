Ахметов отказался продать Мудрика из «Шахтера» в «Байер»

Донецкий «Шахтер» отказался продать своего полузащитника Михаила Мудрика в немецкий «Байер». Об этом сообщил футбольный комментатор Виктор Вацко.



По данным СМИ, немецкий клуб предложил за 21-летнего украинца 21 миллион евро. Однако, по словам Вацко, решение оставить футболиста в «Шахтере» принял лично президент клуба Ринат Ахметов.



«Я считаю, что это очень достойные деньги за футболиста УПЛ и с украинским паспортом. Но также есть информация, что "Шахтер" не продаст Мудрика в это трансферное окно с вероятностью 99 процентов. Это действительно решение президента клуба», — сказал Вацко.



Директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью телеканалу «Футбол 1» подтвердил, что Ахметов не принял предложение «Байера». При этом он не стал говорить, что это окончательный отказ продать Мудрика в это трансферное окно.

Михаил Мудрик — воспитанник «Шахтера» и на данный момент считается самым талантливым украинским игроком клуба. Ожидается, что команда будет строить свою игру через него в условиях нежелания многих легионеров возвращаться в Украину из-за войны.



В новом сезоне «Шахтер» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Ожидается, что домашние матчи «горняков» пройдут в Польше.



Также обсуждается старт в новом сезоне Украинской премьер-лиги. Однако пока не решено, где и в каком формате пройдет турнир украинских клубов.